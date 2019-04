राहुल गांधी की नागरिकता विवाद: कांग्रेस का पलटवार- फर्जी कहानी के आधार पर नोटिस जारी कर रहे मोदी जी

लोकसभा चुनाव 2019 के बीच राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की नागरिकता पर एक बार फिर से विवाद छिड़ गया है. विदेशी नागरिकता की शिकायत पर राहुल गांधी को मिले केंद्र के नोटिस पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर पलटवार किया है. कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला राहुल गांधी को मिले केंद्र के नोटिस पर कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि राहुल गांधी जन्म से ही भारतीय नागरिक हैं. मोदी जी के पास रोजगार, किसानों की समस्याओं, कालेधन आदि पर कोई जवाब नहीं है, इसलिए मोदी जी ऐसा करके ध्यान बंटाने की कोशिश कर रहे हैं. बता दें कि मंत्रालय द्वारा जारी नोटिस में राहुल गांधी को कहा गया है कि वह नागरिकता को लेकर शिकायत पर अपनी वास्तविक स्थिति 15 दिन के भीतर बताएं.

राहुल गांधी की नागरिकता पर फिर विवाद, केंद्र ने नोटिस जारी कर 15 दिन में मांगा जवाब

रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 'पूरी दुनिया जानती है कि राहुल गांधी जन्म से भारतीय नागरिक हैं. मोदी जी के पास बेरोजगारी के लिए कोई जवाब नहीं है, मोदी जी के पास कृषि संकट और काले धन का कोई जवाब नहीं है, इसीलिए वे ध्यान हटाने के लिए अपने सरकार के नोटिस के माध्यम से फर्जी कहानी का सहारा ले रहे हैं.' बता दें कि राहुल गांधी को केंद्र ने नोटिस BJP सांसद सुब्रह्मण्यम की शिकायत पर की है, जो कई सालों से आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष के पास ब्रिटेन की नागरिकता है.

Randeep Surjewala,Congress: The entire world knows Rahul Gandhi is Indian citizen by birth. Modi ji has no answer for unemployment, Modi ji has no answer for agrarian distress&black money, that's why he's resorting to fake narrative through his govt's notices to divert attention. pic.twitter.com/pfNM1ZMsRQ