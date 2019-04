रवींद्र जडेजा ने ट्वीट कर लिखा- 'मैं BJP को सपोर्ट करता हूं, जय हिंद', फिर PM मोदी ने दिया ये जवाब

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) में क्रिकेटर रवींद्र जडेजा (Ravidnra Jadeja) किस पार्टी का सपोर्ट करने वाले हैं, इसके बारे में उन्होंने अपने ट्विटर पर ट्वीट करके क्लियर कर दिया है. रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने ट्वीट करके लिखा, 'मैं बीजेपी को समर्थन करता हूं. जय हिंद.' इस ट्वीट में जडेजा ने अपनी पत्नी रिवाबा जडेजा का भी जिक्र किया है. इस ट्वीट के जरिए साफ-साफ दर्शाया गया है कि रवींद्र अपनी पत्नी से साथ बीजेपी पार्टी का समर्थन करेंगे. दो दिन पहले रवींद्र की बहन नैना जडेजा (Naina Jadeja) कांग्रेस में शामिल हो गईं. एक ही परिवार के दो पार्टियों में शामिल होने वाले बहन और पत्नी में रवींद्र जडेजा किसे सपोर्ट करने वाले हैं, यह देखना था. लेकिन उन्होंने इस ट्वीट के जरिए भ्रम दूर कर दिया.

रवींद्र जडेजा के इस ट्वीट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने अधिकारिक ट्वीट के जरिए उन्हें धन्यवाद संदेश दिया दिया. इस मैसेज में उन्होंने लिखा, ''धन्यवाद रवींद्र जडेजा, और आपको वर्ल्ड कप 2019 के भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होने के लिए बधाई. हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है.'' दरअसल, 4 मार्च को क्रिकेटर रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) की पत्नी रिवाबा जडेजा (Rivaba Jadeja) ने बीजेपी का दामन थामा था. रिवाबा जडेजा (Rivaba Jadeja) ने जामनगर में गुजरात के कृषि मंत्री आरसी फालडू और सांसद पूनम मदाम की उपस्थिति में पार्टी ज्वाइन की थी.

Thank you @imjadeja!



And, congratulations on being selected for the Indian cricket team for the 2019 World Cup. My best wishes. https://t.co/wLbssqSoTB