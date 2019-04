जयाप्रदा पर आजम खान का आपत्तिजनक बयान : शीला दीक्षित बोलीं- कार्रवाई होनी चाहिए, पढ़ें किसने क्या कहा

खास बातें आजम खान चारो ओर से घिरे उनके बयान हो रही है निंदा शीला दीक्षित ने भी कहा- कार्रवाई हो

उत्तर प्रदेश की रामपुर सीट से सपा प्रत्याशी आजम खान के अपनी प्रतिद्वंद्वी भाजपा उम्मीदवार जयाप्रदा के खिलाफ कथित रूप से बेहद व्यक्तिगत अभद्र टिप्पणी किए जाने का एक वीडियो सामने आया है. वीडियो के मुताबिक रामपुर में एक चुनावी सभा में खान ने कहा "रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों! उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लग गए। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो अंडरवियर है वह भी खाकी रंग का है. मैं 17 दिन में पहचान गया, आपको पहचानने में 17 बरस लगे, 17 बरस." हालांकि, आजम खान ने इस वीडियो में जयाप्रदा का नाम नहीं लिया है लेकिन भाजपा इसे जया के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के रूप में पेश कर रही है. उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता चंद्रमोहन ने आजम के इस वीडियो को ट्वीट करते हुए इस बयान पर बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि यह बयान निहायत अभद्र और आपत्तिजनक है और यह राजनीति के स्तर में गिरावट की पराकाष्ठा है. उन्होंने यह भी कहा कि आजम का यह बयान सपा के वास्तविक चेहरे को उजागर करता है. इस बयान से उन्होंने यह जाहिर कर दिया है कि वह खुद क्या हैं और उनका असली चेहरा बेनकाब हो चुका है. सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही बसपा प्रमुख मायावती को इस पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए. आजम खान के इस बयान पर महिला आयोग ने भी सख्ती भी दिखाई है. राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने खान की टिप्पणी को ‘बेहद शर्मनाक' करार दिया और कहा कि महिला आयोग उन्हें एक कारण बताओ नोटिस भेज रहा है. खान की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये शर्मा ने ट्वीट किया कि एनसीडब्ल्यू चुनाव आयोग से यह भी अनुरोध करेगा कि उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए. वहीं आजम खान के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है. उनके इस बयान चारो ओर विरोध हो गया है.

BJP President Amit Shah: Not only Azam Khan, but both Samajwadi Party and Bahujan Samaj Party should apologize to the crores of women in our country pic.twitter.com/MoAkv5Rgkp — ANI UP (@ANINewsUP) April 15, 2019

मुलायम भाई आप भीष्म की तरह मौन साधने की गलती मत करिये : सुषमा स्वराज

मुलायम भाई - आप पितामह हैं समाजवादी पार्टी के. आपके सामने रामपुर में द्रौपदी का चीर हरण हो रहा हैं. आप भीष्म की तरह मौन साधने की गलती मत करिये. @yadavakhilesh Smt.Jaya Bhaduri, Mrs.Dimple Yadav.pic.twitter.com/FNO5fM4Hkc — Chowkidar Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) April 15, 2019





यह बहुत ही निंदनीय बयान है, कार्रवाई होनी चाहिए : शीला दीक्षित

Senior Congress leader Sheila Dikshit on #AzamKhan: This is highly condemnable, he owes an apology to women immediately.Its unacceptable, action should be taken against him pic.twitter.com/o3mXrvmt0E — ANI UP (@ANINewsUP) April 15, 2019

अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है सपा नेता चुप हैं : स्मृति ईरानी

Union Minister Smriti Irani in Amethi on Samajwadi Party leader Azam Khan's remark: Derogatory comments were being made on a woman and SP leaders were sitting silently. I urge them that politics has its own place and respect for women in India has its own. pic.twitter.com/P4X5dLCesk — ANI UP (@ANINewsUP) April 15, 2019

सपा अध्यक्ष और मायावती की चुप्पी से आश्चर्य हो रहा है : सीएम योगी

UP CM Yogi Adityanath on Azam Khan's remark: This shows the thinking & culture of Samajwadi Party. The silence of SP chief & his ally Mayawati, who is also a woman, is surprising. This is very unfortunate...Azam Khan's statement is extremely disrespectful, shows his cheap mindset pic.twitter.com/corLRj8XfP — ANI (@ANI) April 15, 2019





