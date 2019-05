Results 2019: क्या PM मोदी के दूसरे कार्यकाल में वित्त मंत्री के पद पर नहीं रहेंगे अरुण जेटली? आई यह बड़ी खबर

Results 2019: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के दूसरे कार्यकाल में खराब स्वास्थ्य की वजह से वित्त मंत्री के पद पर अरुण जेटली (Arun Jaitley) का बने रहना मुश्किल है. सूत्रों के मुताबिक जेटली को अपनी एक बीमारी, जिसका खुलासा नहीं किया गया है, के इलाज के लिए अमेरिका या ब्रिटेन जाना पड़ सकता है. बता दें, पिछले कुछ महीने से अरुण जेटली (Arun Jaitley News) की तबीयत काफी खराब चल रही है. ऐसे में चर्चा चल रही हैं कि पीयूष गोयल (Piyush Goel) को उनकी जगह वित्त मंत्री बनाया जा सकता है. बता दें, वित्त मंत्री अरुण जेटली अभी दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती थे, उन्हें गुरुवार को ही छुट्टी दी गई है. उन्हें एक दिन के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. सूत्रों के अनुसार जेटली पिछले तीन सप्ताह से कार्यालय नहीं जा रहे थे और उन्हें जांच और उपचार के लिए एम्स में भर्ती कराया गया था. फिलहाल बीमारी की जानकारी नहीं दी गई है. बीमारी के चलते ही जेटली ने इस बार के लोकसभा चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था. पिछले साल मई में उन्होंने गुर्दा प्रत्यारोपण किया गया था. पेशे से वकील जेटली को मोदी मंत्रिमंडल में सबसे महत्वपूर्ण मंत्रियों में शुमार किया जाता है. सूत्रों ने बताया, '66 वर्षीय अरुण जेटली निश्चित तौर पर वित्त मंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है. हालांकि हो सकता है कि वह थोड़ा कम तनाव वाला कोई मंत्रालय संभालें.'

Delhi: Finance Minister Arun Jaitley took a meeting of top Finance Ministry officials including Finance Secretary SC Garg at his residence earlier today pic.twitter.com/iss9MiVkNQ