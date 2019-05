Results 2019: ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान, कहा- मैंने पार्टी से कहा था कि बतौर सीएम बनकर काम जारी नहीं रखना चाहती

लोकसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल में बीजेपी (BJP) को मिली सफलता के बाद सीएम ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा, 'मैं सीएम के पद पर रहकर लगातार काम नहीं करना चाहती थी और मैंने इस बारे में तृणमूल कांग्रेस को बताया था.' उन्होंने कहा, 'मैंने अपनी पार्टी को बताया था, 6 महीने से मैं काम करने की हालत में नहीं थी. मैं एक बिना शक्ति की सीएम थी. मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती. मैं सीएम के रूप में आगे नहीं बढ़ना चाहती. यह कुर्सी मेरे लिए कुछ नहीं है. पार्टी का चिन्ह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है.' बता दें कि लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अच्छा प्रदर्शन किया है और 42 सीटों में से 18 सीटों पर जीत हासिल की है. वहीं ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने 22 सीटें जीती हैं.

West Bengal CM Mamata Banerjee: I told at the beginning of the meeting that I don't want to continue as the Chief Minister. pic.twitter.com/KZvH9oyTec