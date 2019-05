प्रचंड बहुमत मिलने के बाद पीएम मोदी ने लिया आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से आशीर्वाद, शाह भी रहे साथ

लोकसभा चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है. इसी बीच पीएम मोदी (Narendra Modi) और अमित शाह ने पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी (Murli Manohar Joshi) से उनके घर जाकर आशीर्वाद लिया. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, 'बीजेपी की यह शानदार जीत इसलिए संभव हुई है क्योंकि आडवाणी जैसी महान शख्सियत ने दशकों तक पार्टी को खड़ा किया और लोगों को एक नया नरेटिव दिया.' पीएम ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी की तारीफ करते हुए कहा, 'डॉ मुरली मनोहर जोशी स्कालर और बुद्धिमान हैं. भारतीय शिक्षा पद्धति में उनका योगदान अविस्मरणीय है. उन्होंने बीजेपी और कई कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाने के लिए काम किया. इन कार्यकर्ताओं में मैं भी शामिल हूं. उनसे सुबह मुलाकात की और उनकी दुआ मांगी.' गौरतलब है कि देशभर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'प्रचंड लहर' पर सवार भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद, हिंदू गौरव और 'नये भारत' के मुद्दों पर लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करके लगातार दूसरी बार केंद्र में सरकार बनाने जा रही है.

PM Narendra Modi: Called on respected Advani ji. The BJP's successes today are possible because greats like him spent decades building the party and providing a fresh ideological narrative to the people. pic.twitter.com/1QebIbmm8V

PM Modi: Dr. Murli Manohar Joshi is a scholar and intellectual par excellence. His contribution towards improving Indian education is remarkable. He has always worked to strengthen the BJP and mentor several Karyakartas, including me. Met him this morning & sought his blessings. pic.twitter.com/3KF7nqNaaN