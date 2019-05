RJD ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, ट्विटर पर पोस्ट की कविता..'मोदी मोदी यस पापा..'

बिहार की राजनीति में सियासी उठापटक जारी है. आरजेडी (RJD) ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए एक कविता पोस्ट की है. इस पोस्ट में आरजेडी ने लिखा है, 'आने वाले वक्त में मोदी भक्तों के बच्चे यही कविता पढ़ेंगे..मोदी मोदी..यस पापा..एनी डेवलेपमेंट..नो पापा.. फार्मर हैप्पी..नो पापा..वूमेन सेफ..नो पापा..10 करोड़ जॉब..नो पापा..15 लाख..नो पापा..ओनली जुमला..हाहाहा. तेजस्वी यादव अक्सर बीजेपी (BJP) पर निशाना साधते हुए ट्विटर पर पोस्ट करते हैं. बुधवार को उन्होंने देश में बेरोजगारी बढ़ने के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराया था. बीते हफ्ते तेजस्वी ने कहा था, 'बिहार की जनता पीएम मोदी की फूट डालने वाली राजनीति को जवाब देगी.'

आने वाले वक़्त में मोदी भक्तों के बच्चे यही कविता पढेंगे --------

Modi modi

yes papa



Any development?

No papa



Farmer happy?

No papa



Women safe?

No papa



10 crore job?

No papa



15 lakhs??

No papa



Only jumla?

Haha ha