तेजस्वी का तंज: पाकिस्तान का वीजा देने वाले मंत्री को BJP ने नहीं दिया नवादा का वीजा

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) को बिहार के नवादा से टिकट न मिलने के बाद राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने उन पर तंज कसा है. बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने सिंह पर तंज कसते हुए ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा है, 'तो भाजपा (BJP) के उच्च नेतृत्व ने बिहार (Bihar) के नवादा में वीजा मंत्री को वीजा देने से मना कर दिया. उम्मीद है कि उन्हें उनके पसंदीदा पाकिस्तान का वीजा न दिया गया होगा.'

उन्होंने यह ट्वीट न्यूज एजेंसी एएनआई के उस ट्वीट के साथ किया है, जिसमें गिरिराज सिंह की नाराजगी वाली बात कही गई है. गिरिराज सिंह अपनी ही पार्टी के फैसले से नाराज चल रहे हैं. पिछली बार की तरह ही इस बार भी गिरिराज सिंह नवादा लोकसभा सीट से ताल ठोकने की तैयारी कर ही रहे थे कि ऐन मौके पर बीजेपी ने उनका पत्ता नवादा से काटकर बेगूसराय से टिकट दे दिया.

So Visa denied to Visa minister in Nawada District of Bihar by top leadership of BJP. Hope, his all time favourite Pakistan's Visa is not offered to him. https://t.co/oB9WovOsUR