अब गाजियाबाद में लगे रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर, लिखा- 'गाजियाबाद करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अबकी बार'

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वार्डा (Robert Vadra) के चुनाव लड़ने पर अब भी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एजेंसियों की जांच का सामना कर रहे रॉबर्ट वाड्रा भले ही कह चुके हों कि वह जब तक बेदाग साबित नहीं हो जाते, तब तक सक्रिय राजनीति में नहीं आएंगे, मगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उनके चुनाव लड़ने की मांग तेज होती जा रही है. बीते दिनों ऐसी खबरें आईं कि रॉबर्ट वाड्रा यूपी के मुरादाबाद से चुनाव लड़ सकते हैं, मगर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली से सटे गाजियाबाद से उनके चुनाव लड़ने की मांग की है.

क्या उत्तर प्रदेश की इस सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे रॉबर्ट वाड्रा, पोस्टर से बढ़ी हलचल

गाजियाबाद के कौशांबी मेट्रो स्टेशन के पास एक पोस्टर लगा है, जिसमें गाजियाबाद यूथ कांग्रेस की ओर से यह मांग की गई है कि रॉबर्ट वाड्रा गाजियाबाद से ही चुनाव लड़ें. पोस्टर पर लिखा है- 'गाजियाबाद करे पूकार, रॉबर्ट वाड्रा अबकी बार.' इससे पहले भी यूथ कांग्रेस मुरादाबाद ने भी ऐसी ही मांग की थी.

