BJP की एक और LIST जारी, भोपाल से दिग्विजय सिंह के खिलाफ लड़ेंगी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, विदिशा से इन्हें मिला टिकट

भारतीय जनता पार्टी (BJP) उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी (BJP List) की है. बीजेपी की इस लिस्ट में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (Sadhvi Pragya Singh Thakur) को भोपाल (Bhopal Seat) से कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह (Digvijaya Singh) के खिलाफ टिकट दिया गया है. बीजेपी की इस लिस्ट में चार उम्मीदवारों के नाम हैं. साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के अलावा सागर से राजबहादुर सिंह, गुना से डॉ. केपी यादव और विदिशा के रमाकांत भार्गव को टिकट दिया है. बता दें कि विदिशा से मौजूदा सांसद सुषमा स्वराज ने इस बार चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है.

BJP releases list of four candidates for #LokSabhaElections2019 in Madhya Pradesh; Sadhvi Pragya Singh Thakur to contest from Bhopal against Congress's Digvijaya Singh. pic.twitter.com/mSiSX8Xfsz