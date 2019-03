बालाकोट ऑपरेशन पर सवाल उठाने वाले इंटरव्यू पर सैम पित्रोदा की सफाई: नागरिक के नाते मैंने पूछा, जानना मेरा अधिकार है

सैम पित्रोदा ने बालाकोट एयर स्ट्राइक पर दिए गए अपने बयान पर सफाई देते हुए कि मैंने यह बात एक नागरिक के तौर पर कही है. मैं जानने का अधिकार रखता हूं कि क्या हुआ था. उन्होंने कहा कि मैंने यह बयान पार्टी की तरफ से नहीं दिया है. मैं इसके बारे में जानने का अधिकार रखता हूं. आखिर इसमें गलत क्या है.

Sam Pitroda,Indian Overseas Congress Chief on his earlier remark on #airstrike: I just said as a citizen I am entitled to know what happened. I am not talking on behalf of party, just speaking as a citizen. I have right to know, what is wrong in it? pic.twitter.com/HVb3HJBfop