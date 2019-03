समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) ने गुरुवार को लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) के लिये पांच और प्रत्याशियों की सूची जारी की जिसमें पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार भी शामिल है जो बरेली सीट से चुनाव लड़ेंगे. पार्टी द्वारा जारी सूची में उन्नाव से पूजा पाल(Pooja Pal), बरेली से भगवत शरण गंगवार, मुरादाबाद से नासिर कुरैशी, झांसी से श्याम सुंदर सिंह यादव तथा कुशीनगर से नथुनी प्रसाद कुशवाहा का नाम शामिल है. लोकसभा चुनावों के लिये पार्टी अभी तक 28 प्रत्याशी घोषित कर चुकी है जिसमें एक मध्यप्रदेश की सीट भी शामिल है.

Samajwadi Party releases another list of candidates. Nasir Qureshi to contest from Moradabad, Bhagwat Sharan Gangwar from Bareily,Pooja Pal from Unnao, Shyam Sunder Yadav from Jhansi and Nathuni Prasad Kushwaha from Kushinagar. #LokSabhaElections2019pic.twitter.com/OJNTRjtMA4