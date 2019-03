योगी के गढ़ में उन्हीं को मात देने वाली निषाद पार्टी को BJP के साथ जाता देख सपा ने चली ये चाल

समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है. इसमें गोरखपुर और कानपुर सीट पर पार्टी ने प्रत्याशी उतारे हैं. खास बात यह है कि निषाद पार्टी (Nishad Party) को भाजपा के साथ जाता देख सपा ने बड़ा दांव चला है और गोरखपुर से रामभुआल निषाद ( Ram Bhuwal Nishad) को टिकट दिया है. रामभुआल निषाद को सपा में निषाद समुदाय के चेहरे के तौर पर देखा जाता है. माना जा रहा है कि निषाद पार्टी (Nishad Party) के नेता संजय निषाद को बीजेपी से हाथ मिलाते देख सपा को निषाद समुदाय के वोटों के खिसकने का खतरा नजर आ रहा था. इसी वजह से पार्टी ने इसकी काट के तौर पर गोरखपुर से रामभुआल निषाद को मैदान में उतारा है.

Samajwadi Party (SP) releases a list of two candidates for #LokSabhaElections2019 . Ram Kumar to contest from Kanpur and Rambhual Nishad to contest from Gorakhpur Lok Sabha constituencies. pic.twitter.com/XEBUVSwtt5