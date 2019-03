SP की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में अखिलेश यादव तो हैं, मगर मुलायम सिंह यादव का नाम नहीं

लोकसभा चुनाव 2019 में दमखम दिखाने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार दिख रही है. लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपने चुनावी अभियान को गति देने से पहले अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची तैयार कर ली है. समाजवादी पार्टी ने आज अपने स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जारी की है, जिसमें करीब 40 सपा नेताओं के नाम हैं. इनमें अखिलेश यादव, आजम खान के नाम तो हैं, मगर इस स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में मुलायम सिंह यादव का नाम नहीं है.

समाजवादी पार्टी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव, आजम खान, डिंपल यादव, जया बच्चन, तेज प्रताप यादव समेत करीब 40 नेताओँ के नाम हैं. मगर इस लिस्ट में मुलायम सिंह का नाम कहीं नहीं है. इससे पहले समाजवादी पार्टी ने एक और ट्वीट कर ऐलान किया कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे वहीं आजम खां रामपुर से चुनाव लड़ेंगे.

Samajwadi Party releases its list of star campaigners; Akhilesh Yadav, Ram Gopal Yadav, Azam Khan, Dimple Yadav and Jaya Bachchan included in the list; Mulayam Singh Yadav's name not there. #LokSabhaElections2019pic.twitter.com/QUZYpoC6ce