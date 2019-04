VIDEO: जब संबित पात्रा ने मंच पर गाया 'तुम मिले दिल खिले', तो झूम उठी जनता

बीजेपी के सबसे मुखर प्रवक्ताओं में शुमार संबित पात्रा के लोकसभा चुनाव 2019 में कई अनोखे और सियासी रंग-रूप देखने को मिल रहे हैं. ओडिशा के पुरी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संबित पात्रा ताबड़तोड़ जनसभा कर रहे हैं और घर-घर जाकर वोट मांग रहे हैं. लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान कभी अपने पहनावे, तो कभी गरीबों के घर भोजन करने को लेकर सोशल मीडिया में चर्चा में रहने वाले संबित पात्रा का एक और अनोखा रंग सामने आया है, जिसमें वह एक गाना गाते नजर आ रहे हैं. संबित पात्रा एक प्रोफेशनल सिंगर की तरह स्टेज पर तेलुगू गाना गाते दिख रहे हैं.

दरअसल, पुरी से बीजेपी कैंडिडेट संबित पात्रा ओडिशा के पेंथकाटा में चुनाव प्रचार के दौरान संबित पात्रा 'तुम मिले दिल खिले' हिन्दी गाने का तेलुगू वर्जन 'तेलुसा मनासा' गाया. संबित पात्रा ने कैंपेनिंग के दौरान का ये गाना अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर किया है. उन्होंने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें वह तेलुगू गाना 'तेलुसा मनसा' का हिंदी वर्जन 'तुम मिले दिल खिले' गाना गा रहे हैं.

#WATCH : BJP candidate from Puri, Sambit Patra, sang Telugu song "Telusa Manasa", Hindi version of which is "Tum Mile Dil Khile", while campaigning in Penthakata area. #Odisha pic.twitter.com/FF0padToqu

भाजपा नेता संबित पात्रा ने इस वीडियो के साथ ट्वीट किया और लिखा- पुरी में एक बड़ी तेलुगु आबादी है. प्रचार के दौरान उनकी मांग पर एक लोकप्रिय तेलुगु गाना गाया. भीड़ का जोश साफ दिख रहा था, यकीन नहीं होता? जरूर देखें.' बता दें कि संबित का यह वीडियो करीब 2 मिनट का है और इसे अब तक एक लाख लोगों ने देख लिया है.

Puri has a sizeable Telugu Population as well. While Campaigning amidst them sang a famous Telugu number on demand. The frenzy in the crowd was palpable, don't believe ? A must watch! Lots of love to my adorable Telugu friends. @BJP4Odisha#IndiaBoleModiDobara#SambitPatra4Puripic.twitter.com/ULI8xJdnhU