समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवारों की एक और LIST की जारी, इन सीटों पर घोषित किये प्रत्याशी

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) को लेकर अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) की समाजवादी पार्टी (Samjawadi Party) ने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी. सपा की इस सूची (SP List) में 3 उम्मीदवारों के नाम हैं. सूची के अनुसार, एटा से देंवेंद्र यादव, हेमराज वर्मा पीलीभीत और फ़ैज़ाबाद से आनंद सेन लड़ेंगे चुनाव. सपा उत्तर प्रदेश में अब तक 19 प्रत्याशियों और मध्य प्रदेश में एक उम्मीदवार का नाम घोषित कर चुकी है.

Samjawadi Party releases another list of candidates; Devendra Yadav from Etah, Hemraj Verma from Pilibhit and Anand Sen from Faizabad. #LokSabhaElections2019pic.twitter.com/NNiEfmkWuX