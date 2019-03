Viral Video: संजीव कपूर ने शेयर की 'Eggs Kejriwal' डिश, यूजर्स बोले- खाने के बाद खांसी तो नहीं आएगी

मशहूर शेफ संजीव कपूर (Sanjeev Kapoor) ट्विटर पर कई ऐसी रेसिपी के वीडियो शेयर करते रहते हैं जो आसानी से बन जाती है. इस बार उन्होंने एक ऐसी रेसिपी शेयर की है जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है. इस डिश का नाम 'एग्स केजरीवाल' (Eggs Kejriwal) है. ट्विटर पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं. लोग इस डिश के जरिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को ट्रोल कर रहे हैं. संजीव कपूर (Sanjeev Kapoor) ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें डिश बनाने का तरीका बताया गया है. लेकिन चुनावी मौसम में ये डिश काफी वायरल हो रही है, क्योंकि इसमें केजरीवाल नाम मौजूद है.

Eggs Kejriwal - A unique take on eggs, making the perfect breakfast. #SKRecipespic.twitter.com/xn3ePkc9Pa