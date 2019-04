सपना चौधरी का बीजेपी रोड शो में दिखा जलवा, मनोज तिवारी संग दिल्ली के सड़कों पर यूं छाईं- देखें Pics

सपना चौधरी (Sapna Choudhary) ने अभी तक जिस भी इंडस्ट्री में कदम बढ़ाया है, उसमें खूब छाई रहीं. सपना चौधरी (Sapna Choudhary) को बॉलीवुड (Bollywood), भोजपुरी (Bhojpuri), पंजाबी (Punjabi) और हरियाणवी (Haryanvi) इंडस्ट्री में लोग खूब पसंद करते रहे हैं. यही वजह है कि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) के साथ सपना चौधरी (Sapna Choudhary) सोमवार को दिल्ली में रोड शो किया. यहां वह स्टार प्रचारक के तौर पर उनके साथ दिखाई दीं. मनोज तिवारी भोजपुरी के मशहूर एक्टर व सिंगर भी हैं. पिछले दिनों सपना चौधरी (Sapna Choudhary)के कांग्रेस ज्वाइन करने की चर्चा भी चली थी, लेकिन बाद में सपना ने इस बात को इनकार कर दिया. हालांकि वह मनोज तिवारी से मिलीं, लेकिन बीजेपी में शामिल होने की बात से मना कर दिया.

BJP Lok Sabha candidate from North East Delhi, Manoj Tiwari holds a roadshow in Delhi. Union Minister Vijay Goel and actor-dancer Sapna Chaudhary also present. pic.twitter.com/aFXJDQuTKA

लोकसभा चुनाव के लिए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) सोमवार को दिल्ली की सड़कों पर रोड शो किया. इस दौरान उनके साथ हरियाणा व बिग बॉस फेम सपना चौधरी (Sapna Choudhary) भी साथ दिखाई दीं. इनके अलावा केंद्रीय मंत्री विजय गोयल भी यहां मौजूद थे.

Actor-dancer Sapna Chaudhary during election campaigning for Manoj Tiwari: I have not joined the party (BJP), I'm here because Manoj Tiwari ji is a good friend of mine. pic.twitter.com/V2si0m1Xpb