आडवाणी का टिकट काटने पर PM मोदी और अमित शाह पर शत्रुघ्न सिन्हा ने साधा निशाना- भगवान आपको माफ करे

भाजपा (BJP) नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी का लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) में टिकट काटने पर पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) और अमित शाह (Amit Shah) पर निशाना साधा है. उन्होंने पार्टी के इस फैसले को 'अपमानजनक और शर्मनाक' बताया है. साथ ही कहा कि ऐसी उम्मीद 'वन मैन शो और टू मैन आर्मी के तानाशाही शासन' से ही की जा सकती है. अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे आडवाणी (LK Advani) 75 साल से उम्र वाले पार्टी के उन 10 नेताओं में शामिल हैं, जिनका इस बार टिकट काटा गया है. आडवाणी की संसदीय सीट गांधीनगर से भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को उतारा गया है. अमित शाह पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं.

आडवाणी इस फैसले को लेकर काफी नाराज दिख रहे हैं, सूत्रों ने बताया, 'उन्हें टिकट न मिलना मुद्दा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उनका टिकट काटा गया है, वह अपमानजनक है. किसी भी बड़े नेता ने उनसे संपर्क नहीं किया.'

शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) ने ट्वीट करते हुए कहा, 'पिता तुल्य, परम पूजनीय, अनुभवी, दोस्त, दार्शनिक, मार्गदर्शक, गुरु और भारतीय जनता पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को उनकी सहमति और अनुमति के बिना चुनावी राजनीति से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया.'

on the seats). It has come as a rude shock & that too at this juncture of his illustrious political career, though it was only expected in this autocratic rule of 1 man show & 2 men army. This action is not only disgraceful, in very poor taste & disappointing