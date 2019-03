शत्रुघ्न सिन्हा का पीएम मोदी पर तंज, बोले- आपके पास तो 40 दलों का सपोर्ट है, इसे क्या 'महागिरावट' कहेंगे

बीजेपी के बागी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) ने एक बार फिर इशारों-इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और महागठबंधन को 'महामिलावट' कहने पर तंज कसा है. शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) ने ट्वीट कर कहा, ''सरजी, आपके अनुसार 20 से ज्यादा पार्टियां 'महामिलावट' हैं, लेकिन आपको 40 से ज्यादा दल सपोर्ट कर रहे हैं. आप इसे क्या कहेंगे? 'महागिरावट'. शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) ने आगे लिखा, यही समय है जब आप अपने सभी या कुछ वादों को पूरा कर वादों और प्रदर्शन के बीच की खाई पाटें'. सिन्हा ने पीएम मोदी से सवाल पूछते हुए लिखा,'100 स्मार्ट शहरों का क्या हुआ? क्या किसी एक का नाम बता सकते हैं?. अगर ताली कप्तान को मिलती है तो गाली भी कप्तान की है'.

Sirji, more than 20 parties according to you is 'Mahamilawat. And you have more than 40 parties supporting you! What would or should people call it? 'Mahagirawat'?

What is right for Peter, should be right for Paul no, Sir? Nonetheless it is high time & right time if you could