Lok Sabha Election 2019: बीजेपी के 'शत्रु' शत्रुघ्न सिन्हा नहीं छोड़ेंगे पटना साहिब सीट, इस पार्टी से लड़ सकते हैं चुनाव!

खास बातें शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस से लड़ सकते हैं चुनाव बीजेपी से कट सकता है शत्रुघ्न का टिकट पटना साहिब सीट से ही लड़ेंगे शत्रुघ्न

बीजेपी (BJP) के 'शत्रु' शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) कांग्रेस (Congress) के टिकट पर अपनी मौजूदा सीट पटना साहिब से ही लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) लड़ सकते हैं. अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha News) ने बीजेपी (BJP) और पीएम मोदी (PM Modi) के खिलाफ अपने हमले तेज कर दिए हैं. सूत्रों के मुताबिक शत्रुघ्न सिन्हा को इस बार बीजेपी की तरफ से टिकट मिलने की उम्मीद नहीं है. ऐसी खबर है कि शत्रुघ्न सिन्हा की जगह केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से चुनाव लड़ सकते हैं. शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट किया, 'सरजी, आपके अनुसार 20 से अधिक पार्टियां 'महामिलावत' हैं और 40 से अधिक पार्टियां आपका समर्थन कर रही हैं! लोग इसे क्या कहेंगे 'महागिरावट'? अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि 'जनता से किए गए वादे अभी भी पूरे होने बाकी हैं.'

fulfill some or all your promises and reduce the gap between the promises & performances.



By the way Sir, what happened to the "100 Smart Cities projects" promised by you, time & again?

Can we name even one?

These are all humble suggestions/questions from a person who has — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) March 19, 2019

been a friend & colleague of yours. You are the Hon'ble PM of our country - ‘Tali kaptaan ko toh gaali big kaptaan ko'. Jai Hind! — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) March 19, 2019

past are still to be fulfilled. Hope, wish & pray, though I may not be with you anymore - "Mohabbat karne vaale kam na honge, (shayad) teri mehfil mein lekin hum na honge". — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) March 15, 2019

हाल ही में शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) ने शायराना अंदाज में एक ट्वीट कर बिहार के पटना साहिब से बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने इशारों-इशारों में पार्टी छोड़ने की बात कही थी. उन्होंने शायराना अंदाज में ट्वीट कर कहा कि मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, (शायद) तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे.

Now that dates have been accounced, Sir, ab toh kum se kum, ek press conference (PC) kar dijiye. A free & fair session, not choreographed, researched or rehearsed & without the press known for Raag Darbari & Sarkari mindset. You shall go down in history, as the only PM, in a — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) March 13, 2019

शत्रुघ्न सिन्हा ने PM मोदी से कहा -सर, कम से कम 'यह काम' तो कर दीजिए, नहीं तो इतिहास में सबसे नीचे चले जाएंगे

हाल ही में शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी से कम से कम एक प्रेस कांफ्रेंस कर सवालों का सामना करने की अपील की थी. शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट कर कहा-सर, चुनाव की तिथि घोषित हो गई है, अब तो कम से कम एक ऐसी स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस कांफ्रेंस कर दीजिए, जिसका सेशन बनावटी न हो. साथ ही यह प्रेस कांफ्रेंस राग दरबारी और सरकारी मानसिकता वाला मीडिया न करे. नहीं तो आप लोकतांत्रिक दुनिया के इतिहास में एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में नीचे गिर जाएंगे, जिनके कार्यकाल में एक भी प्रश्नोत्तर सत्र नहीं हुआ.

राफेल की फाइल गायब होने पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा- ये बड़े शर्म की बात है

राफेल फाइल चोरी होना शर्मनाक

बीजेपी के असंतुष्ट सांसद और बॉलीवुड अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने राफेल से जुड़े दस्तावेज के गायब होने को बहुत शर्मनाक और दुखद बताया. बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबडी देवी और उनके परिजनो से मुलाकात के बाद सिन्हा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, रक्षा मंत्रालय से दिनदहाड़े फाइल का गायब हो जाना वह भी आखिरी वक्त पर जब कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गयी हो दुखद और शर्मनाक है, बीजेपी नेता ने कहा, उस वक्त ये कहना कि फाइलें गायब हो चुकी है दस्तेवाज गुम हैं तो मैं समझता हूं कि यह बडे शर्म और दुख की बात है. यह (फाइल) गायब भी हुई है तो रक्षा मंत्रालय से.

VIDEO: पटना से ही लड़ूंगा चुनाव : शत्रुघ्‍न सिन्‍हा