शत्रुघ्न सिन्हा ने PM मोदी को होली की बधाई के साथ ही दी ये सलाह, कहा- मैं आपके साथ हूं

पटना साहिब से भाजपा (BJP) सांसद शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के 'मैं भी चौकीदार' अभियान को 'खोखला' बताते हुए गुरुवार को इस अभियान में 'पंच' और विषय वस्तु में कमी होने का आरोप लगाया. इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को होली की बधाई देते हुए कहा कि आप अब भी प्रधानमंत्री हैं, मैं आपके साथ हूं. शत्रुघ्न ने गुरूवार को ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मैं भी चौकीदार' अभियान के बारे कहा कि 'श्रीमान यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप लाखों/सैकड़ों में संबोधित करें. महत्वपूर्ण यह है कि उनकी दुर्दशा को दूर करना, उन्हें बेहतर नियम, वेतनमान दिया जाना तथा उनकी जीवन शैली को बेहतर करना और गरिमा के साथ जीने के लिए प्रोत्साहित करना...'

विभिन्न मुद्दों को लेकर पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बागी तेवर अपनाए हुए शत्रुघ्न ने आगे कहा '...चूंकि आप अब भी हमारे राष्ट्र के माननीय प्रधानमंत्री हैं, मैं आपके साथ हूं... आपको ढेर सारा प्यार, शुभकामनाएं और होली की शुभकामनाएं. जय हिन्द.'

However Sir, it's not important that you address them in lakhs/hundreds, your rhetorics (were quite hollow. lacking punch/content). What was important was to address their plight, enhance their lifestyle, encourage them to live with dignity, better & regular pay scale...

शत्रुघ्न सिन्हा का पीएम मोदी पर तंज, बोले- आपके पास तो 40 दलों का सपोर्ट है, इसे क्या 'महागिरावट' कहेंगे

सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने समय-समय पर भाजपा और पीएम मोदी पर निशाना साधते रहे हैं. उन्होंने इशारों-इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और महागठबंधन को 'महामिलावट' कहने पर तंज कसा है. हालही शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट कर कहा, 'सरजी, आपके अनुसार 20 से ज्यादा पार्टियां 'महामिलावट' हैं, लेकिन आपको 40 से ज्यादा दल सपोर्ट कर रहे हैं. आप इसे क्या कहेंगे? 'महागिरावट'.'

Since you still are our Hon'ble PM of the Nation, I'm still with you...

However, wishing you lots of love, luck, best wishes & of course a very colourful Holi to you & through you the entire Nation. Jai Hind!