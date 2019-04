नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थन में आए शत्रुघ्न, कहा- 'सिर्फ अच्छे लोगों को ही क्यों निशाना बनाया जाता है जब...'

खास बातें सिद्धू के समर्थन में आए शत्रुघ्न सिन्हा ट्वीट कर पीएम मोदी पर बोला हमला इसलिए द्धू को निशाना बनाया जा रहा क्योंकि..

नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) के खिलाफ चुनावी सभा में विवादित भाषण देने के आरोप में कटिहार के बारसोई थाना में एफआईआर दर्ज की गई है. नवजोत सिंह सिद्धू ने बिहार के कटिहार में मंगलवार को चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुसलमानों से कहा था 'यहां अल्पसंख्यक बहुसंख्यक में है. अगर तुम लोग एकजुट होकर वोट डाला तो सब पलट जाएगा...मोदी सलट जाएगा. छक्का लग जाएगा.' इसे लेकर बीजेपी छोड़ कांग्रेस में पहुंचे शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughna Sinha) ने पीएम मोदी (PM Modi) पर हमला बोला. उन्होंने सिद्धू के समर्थन में एक के बाद एक कई ट्वीट किया. शत्रुघ्न ने ट्वीट किया, 'अच्छे लोगों को क्यों निशाना बनाया जाता है जब वे दिल से बोलते हैं? सम्मानित नवजोत सिंह सिद्धू ने हमेशा राष्ट्रहित की बात की है. क्या उन्हें केवल इसलिए निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि अब वह 'सरजी' की पार्टी का हिस्सा नहीं हैं.

Why are good people targeted especially when they speak from the heart? Respected, admirable & acceptable Navjot Singh Sindhu @sherryontopp has always spoken in the interest of the nation. Is he being targeted only because he isn't part of Sirji's party now? He is an extremely — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) April 17, 2019

popular leader from Amritsar, Punjab having done effective, constructive & productive work during his tenure. He was removed without any intimation & unceremoniously. He is a wonderful human being & a star campaigner with a super huge following. It is ‘human to err'....Even if — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) April 17, 2019

उन्होंने एक और ट्वीट किया, पंजाब के अमृतसर के लोकप्रिय नेता ने अपने कार्यकाल के दौरान कई प्रभावी और रचनात्मक काम किए हैं. उसे बिना किसी सूचना के हटा दिया गया. वह एक अद्भुत इंसान के साथ-साथ स्टार प्रचारक भी हैं. 'गलती करना मानव का स्वभाव' है फिर भी....

there has been a slip of the tongue....no one has the right to tarnish a man of his eminence & repute. Jai Hind! — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) April 17, 2019

इसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट कर कहा, 'जुबान फिसल गई है...किसी को भी अपनी शख्सियत और ख्याति के आदमी को कलंकित करने का अधिकार नहीं है. जय हिन्द!

इस मामले में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के आपत्ति जताए जाने के साथ मंगलवार शाम भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने पटना स्थित मुख्य निर्वाचान पदाधिकारी पहुंचकर सिद्धू द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने के लिए लिखित शिकायत की थी.

भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेश कुमार ने कहा था, 'हम नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा की गई टिप्पणी की कड़ी निंदा करते हैं. उनकी टिप्पणियां कांग्रेस की अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की नीति और पार्टी की एक आसन्न हार की चिंता का परिणाम हैं.' साथ ही देवेश ने कहा था, 'एक तरफ, मोदी के नेतृत्व में हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास के आदर्श के साथ काम कर रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस के पास विभाजनकारी राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं है. हम कांग्रेस नेता द्वारा इस निंदनीय कृत्य की निंदा करते हैं. हम चुनाव आयोग से भी आग्रह करेंगे कि वह उनके बयानों के खिलाफ संज्ञान लें और उचित कार्रवाई करे.'