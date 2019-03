आतंक के खिलाफ मनमोहन सिंह का रुख PM मोदी जितना कड़ा नहीं वाले बयान पर शीला दीक्षित ने दी सफाई, अब कही यह बात

शीला दीक्षित (Sheila Dikshit) ने लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) से पहले बड़ा बयान दिया है. शीला दीक्षित (Sheila Dikshit) ने कहा कि आतंक के खिलाफ पूर्व पीएम मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) का रुख नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) जितना कड़ा नहीं था. हालांकि शीला दीक्षित ने अपने बयान से थोड़े ही समय बाद सफाई दी है. उन्होंने ट्वीट किया, 'मैंने देखा है कि कुछ मीडिया संस्थान एक इंटरव्यू के दौरान दिए गए मेरी टिप्पणियों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हैं. मैंने कहा है. ऐसा कुछ लोगों को लग सकता है कि मोदी आतंकवाद के खिलाफ सख्त हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह केवल चुनावी हथकंडा से ज्यादा कुछ और नहीं है.' उन्होंने कहा, 'मैंने यह भी कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा हमेशा एक चिंता का विषय है और इंदिरा जी कड़े रुख वाली नेता रहीं.'

I have seen some media is twisting my comments made in an interview. Here is what I said - it may seem to some people that Mr Modi is stronger on terror but I think this is a poll gimmick more than anything else..