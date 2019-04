शिवसेना में शामिल होते ही प्रियंका चतुर्वेदी का 'प्रमोशन', पार्टी ने 'उपनेता' नियुक्त किया

लोकसभा चुनाव 2019 के सियासी घमासान के बीच कांग्रेस छोड़ शिवसेना में शामिल होने वालीं प्रियंका चतुर्वेदी का 'प्रमोशन' हो गया है. हाल ही में शिवसेना में ज्वाइन करने वाली प्रियंका चतुर्वेदी को पार्टी ने 'उपनेता' के तौर पर नियुक्त किया है. बता दें कि पिछले सप्ताह ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अभद्र व्यवहार और उनके खिलाफ पार्टी की ओर से उचित कार्रवाई नहीं किए जाने से नाराज प्रियंका चतुर्वेदी ने हाथ से रिश्ता तोड़ दिया था. बता दें कि शिवसेना में शामिल होने के बाद प्रियंका चतुर्वेदी लगातार शिवेसना के लिए कैंपेनिंग कर रही हैं.

शिवसेना के इस कदम पर प्रियंका चतुर्वेदी ने उद्धव ठाकरे का आभार जताया है. उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि संगठनात्मक भूमिका देने और जिम्मेदारी देने के लिए उद्धव ठाकरे जी आपका बहुत आभार.

दरअसल, पिछले दिनों उत्‍तर प्रदेश के मथुरा में राफेल डील को लेकर प्रियंका ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. इस दौरान कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं ने प्रियंका से अभद्र व्यवहार किया था, जिसकी शिकायत उन्‍होंने कांग्रेस अनुशासनात्‍मक कमेटी से की थी. उनकी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आरोपियों पर कार्रवाई भी की गई लेकिन बाद में पार्टी ने दोषी कार्यकर्ताओं के खिलाफ की गई अनुशासनात्‍मक कार्यवाही को निरस्‍त कर दिया था. इस पूरे प्रकरण ने उनकी नाराजगी को बढ़ा दिया था और उन्‍होंने कांग्रेस से अलग होने का मन बनाया था.

Shiv Sena has appointed Priyanka Chaturvedi as the "Upneta" of the party. (File pic) pic.twitter.com/kDe5KlfXHq