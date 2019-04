दिल्ली: बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान जीवीएल नरसिम्हा राव पर फेंका गया जूता, देखें- VIDEO

लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के बीच इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है. जानकारी के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान एक शख़्स ने जूता फेंका. बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा राव प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, इसी दौरान जूता फेंका गया, जो उनके चेहरे को छूते हुए निकल गया. घटना के तुरंत बाद जूता फेंकने वाले शख़्स को पकड़ लिया गया. मामले में और छानबीन जारी है. घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई. इसके बाद मौके पर पहुंची आईपी स्टेट थाने की पुलिस ने आरोपी शख़्स को हिरासत में लिया और थाने ले गई.

#WATCH Delhi: Shoe hurled at BJP MP GVL Narasimha Rao during a press conference at BJP HQs .More details awaited pic.twitter.com/7WKBWbGL3r