5 साल पहले मेरा नाम नहीं जानती थीं, अब पति से ज्यादा तो मेरा नाम ही लेती हैं: प्रियंका गांधी पर स्मृति ईरानी का वार

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Elections 2019) में पांचवें चरण के मतदान में 7 राज्यों की 51 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है. वहीं, उप्र के 16 जिलों की 14 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी है. मगर इस बीच केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर बड़ा हमला बोला है. प्रियंका गांधी के चुनावी प्रचार पर तंज कसते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि पांच साल पहले तक वह मेरा नाम तक नहीं जानती थीं, मगर अब अच्छे से जान गई हैं, जो कि मेरी उपल्बद्धि है. साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पर भी बड़ा हमला बोला.

वोटिंग से एक दिन पहले प्रियंका गांधी ने अमेठी के लोगों से की यह खास अपील

स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि 'पांच साल पहले तक वह मेरा नाम तक नहीं जानती थीं. मगर अब वह मेरा नाम लेती रहती हैं. इस तरह से यह मेरी उपलब्धि है. अह तो वह अपने पति का नाम कम और मेरा नाम ज्यादा लेती हैं.'

Smriti Irani: A person died as he was denied treatment at hospital where Rahul Gandhi is trustee,in Amethi just because he had Ayushman Bharat card. Ye parivaar itna ghinona hai ki ek nirdosh ko maut ke ghat utarne ko taiyar hai sirf isliye kyunki unhe apni rajneeti pyari hai pic.twitter.com/DersIyWwxs