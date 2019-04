अमेठी में स्मृति ईरानी ने खेत में लगी आग बुझाने के लिए खुद ही संभाला मोर्चा, देखें VIDEO

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) की सरगर्मियों के बीच रविवार को केंद्रीय मंत्री और अमेठी से BJP उम्मीदवार स्मृति ईरानी (Smriti Irani) का 'फायर ब्रिगेड' अवतार देखने को मिला. अमेठी (Amethi) के मुंशीगंज के पश्चिम दुआरा गांव में आग की खबर मिलने पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चुनाव प्रचार छोड़ गांव की ओर निकल पड़ीं. उन्होंने बिना देर किए खुद ही चापाकल (हैंडपंप) चलाकर पानी भरना शुरू कर दिया.

#WATCH Amethi: Union Minister and BJP Lok Sabha MP candidate from Amethi, visits the fire-affected fields in Purab Dwara village; meets the locals affected. Fire-fighting operations are still underway pic.twitter.com/JARKp5k2mh