आजम खान के 'खाकी अंडरवियर' वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की तीखी प्रतिक्रिया

समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के रामपुर से सपा उम्मीदवार आजम खान के 'खाकी अंडरवियर' बयान पर सियासत तेज है. रामपुर से बीजेपी उम्मीदवार जयाप्रदा के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने वाले आजम खान पर सुषमा स्वराज के बाद अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हमला बोला है. आजम खान के बयान पर केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने कहा कि एक महिला पर अपमानजनक टिप्पणी की गई और समाजवादी पार्टी के नेता चुपचाप बैठे रहे. मैं अनुरोध करती हूं कि राजनीति की अपनी जगह है और भारत में महिलाओं की अपनी अलग जगह है.

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि 'एक महिला पर अपमानजनक टिप्पणी की जा रही थी और सपा नेता चुपचाप बैठे थे. मैं उनसे आग्रह करतीं हूं कि राजनीति का अपना स्थान है और भारत में महिलाओं के लिए सम्मान का अपना स्थान है. वहीं, जयाप्रदा ने कहा कि मैं मायावती से अपील करती हूं कि मेरी मदद कीजिए और मेरे लिए आवाज उठाएं. साथ ही जया प्रदा ने कहा कि मैं मायावती से अपील करती हूं कि समाजवादी पार्टी से समर्थन वापस लें. बता दें, आजम खान ने रविवार को जनसभा के दौरान कहा था, 'जिसको हम ऊंगली पकड़कर रामपुर लाए, आपने 10 साल जिससे अपना प्रतिनिधित्व कराया... उनकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे, मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का अंडरवियर खाकी रंग का है.' हालांकि, उन्होंने इस बयान में जयाप्रदा का नाम नहीं लिया था. लेकिन उनका इशारा जयाप्रदा की तरफ ही समझा रहा है.

Union Minister Smriti Irani in Amethi on Samajwadi Party leader Azam Khan's remark: Derogatory comments were being made on a woman and SP leaders were sitting silently. I urge them that politics has its own place and respect for women in India has its own. pic.twitter.com/P4X5dLCesk