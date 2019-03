स्मृति ईरानी का निशाना - राहुल जनता को बताएं, रक्षा सौदों में इतनी रुचि क्यों? जीजा जी के साथ साले साहब भी भ्रष्टाचार में शामिल

लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से सभी सियासी दलों में वार-पलटवार का दौर तेज हो चला है. एक तरफ कांग्रेस बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है दूसरी तरफ बीजेपी, कांग्रेस के घोटालों को उजागर करने की बात कह रही है. इसी कड़ी में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा संभाला. एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 70 सालों में संस्थागत भ्रष्टाचार कांग्रेस की देन रही है. लेकिन पिछले 24 घंटों में समाचार माध्यमों से जो तथ्य आए हैं वो दर्शाते हैं कि कैसे गांधी-वाड्रा परिवार ने पारिवारिक भ्रष्टाचार को परिभाषित किया है.

Smriti Irani: It's Rahul Gandhi who is hiding behind Robert Vadra now, saale sahab khud janata ko bataein ki raksha saudon mein unki(RG) itni ruchi kyun hain,vo bataein ki kya desh ki suraksha ko chand rupayon ke liye,land ke liye,Rahul Gandhi ne kya shaheed karne ka prayas kiya? pic.twitter.com/YlN4QjGTDh