SP ने दो उम्मीदवारों की एक LIST की जारी, पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से इन्हें बनाया उम्मीदवार

समाजवादी पार्टी (SP) ने लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) के लिए दो उम्मीदवारों की एक और सूची (SP List) जारी की. सपा ने इस सूची में उत्तर प्रदेश के वाराणसी (Varanasi Seat) और चंदौली से उम्मीदवारों को उतारा है. समाजवादी पार्टी (SP List) ने वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ शालिनी यादव (Shalini Yadav) को उम्मीदवार बनाया है वहीं चंदौली से संजय चौहान (Sanjay Chauhan) को टिकट दिया गया है. शालिनी यादव (Shalini Yadav News) कांग्रेस के पूर्व सांसद और राज्यसभा के पूर्व उपसभापति श्यामलाल यादव की पुत्रवधू हैं. वाराणसी में अंतिम चरण में 19 मई को चुनाव होने हैं. बता दें कि शालिनी यादव ने आज ही कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुईं थीं.

Samajwadi Party (SP) releases a list of two candidates for #LokSabhaElections2019 . Sanjay Chauhan to contest from Chandauli and Shalini Yadav to contest from Varanasi Lok Sabha constituencies. pic.twitter.com/fz4Ez9X6Bj