सनी देओल कर रहे थे रोड शो, अचानक अनजान महिला ने कर लिया Kiss- वायरल हुआ Video

सनी देओल (Sunny Deol) ने बॉलीवुड एक्टर से हाल ही में राजनीति के नए सफर की शुरुआत की. बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पार्टी ने उन्हें पंजाब के गुरदासपुर से उम्मीदवार भी बनाया. गुरुवार को सनी देओल पंजाब प्रान्त के बटाला क्षेत्र में रोड शो कर रहे थे. यहां उनके साथ एक चौंका देने वाली घटना हुई, जिसकी उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी. चुनाव प्रचार में रोड शो दौरान एक महिला सनी देओल के गाड़ी पर चढ़ जाती है. हालांकि वह महिला सनी से मिलना चाहती थी, इसलिए किसी ने ऐतराज भी नहीं जताया, लेकिन अचानक जब उसने सनी देओल के गाल को चूम लिया तो हर कोई हैरान रह गया. इसका वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है.

सनी देओल ने चुनाव प्रचार के दौरान भी छोड़ा नहीं ये काम, अब वायरल हो रहा है Video

सनी देओल को ऑन स्क्रीन पर दमदार एक्टर के तौर पर देखा जाता है, ऐसे में उनकी फैन फॉलोइंग एक एक्टर के तौर पर काफी ज्यादा है. राजनेता के तौर पर सनी देओल पहली बार मैदान में उतरे हैं तो उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ट्रक पर चढ़ने वाली महिला उनके गाल को चूम लेगी. फिलहाल इस घटना के बाद सनी अब ज्यादा सतर्क रहने वाले हैं. कैमरे पर यह वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो चुका है. सनी देओल का रोड शो जैसी ही गुरुदासपुर की धूल भरी सड़कों से गुजरता है तो लोग उनकी झलक पाने के लिए बेताब हो उठते हैं.

#WATCH: Actor-turned-politician Sunny Deol who is the BJP candidate from Gurdaspur Lok Sabha seat was kissed on his cheek by a woman during his roadshow in Batala, Punjab yesterday. pic.twitter.com/YTQvNDzRYL