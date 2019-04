राहुल गांधी के इस बयान पर भड़के सुशील मोदी, मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे

बिहार के बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी (Sushil Modi) कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ मानहानि मामला (defamation suit) दायर करेंगे. राहुल गांधी द्वारा मोदी सरनेम (Modi surname) वाले सभी लोगों को चोर कहने पर सुशील मोदी ने यह कदम उठाने की बात कही है. कर्नाटक में शनिवार को चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया था कि 'चौकीदार 100 प्रतिशत चोर है.' उन्होंने यह भी कहा था कि ‘सारे चोरों के उपनाम मोदी क्यों हैं.'



कर्नाटक (Karnataka) के कोलार, चित्रदुर्ग और केआर नगर में 13 अप्रैल अप्रैल को कांग्रेस और इसके सहयोगी दल जेडीएस के प्रत्याशियों के प्रचार के लिए आयोजित चुनावी सभाओं में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा था कि लोकसभा चुनाव अनिल अंबानी और आम जनता के बीच तथा चोरों और ईमानदार लोगों के बीच लड़ाई है.

कांग्रेस अध्यक्ष (Rahul Gandhi) ने कहा था ‘सारे चोरों के उपनाम मोदी क्यों हैं.' उन्होंने कहा कि वे चौकीदार की तरह नहीं बनना चाहेंगे, बल्कि जनता की आवाज बनेंगे. राफेल विमान सौदे का मुद्दा उठाते हुए कोलार में रैली के दौरान उन्होंने कहा था 'चौकीदार 100 फीसदी चोर है.' प्रधानमंत्री (PM Narendra Modi) ने 30 हजार करोड़ रुपये चुराए और उसे अपने ‘चोर दोस्त' अनिल अंबानी को दे दिया.

राहुल गांधी के बयान 'चौकीदार चोर है' पर सुप्रीम कोर्ट बोला- हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, राहुल गांधी से जवाब तलब

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के उक्त बयान को लेकर बिहार के बीजेपी के नेता और डिप्टी सीएम सुशील मोदी (Sushil Modi) ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है. उन्होंने एक ट्वीट करके कहा है कि वे कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे.

Will file defamation suit against @RahulGandhi for calling all Modi's surname CHOR.