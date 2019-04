स्वरा भास्कर ने बेगूसराय में प्रचार के दौरान कन्हैया कुमार को दिया नया नाम, देखें VIDEO

लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इन दिनों प्रचार जोर-शोर से चल रहा है. अपने उम्मीदवारों के समर्थन में बॉलीवुड हस्तियों से लेकर कई बड़े सितारे भी मैदान में उतर रहे हैं. इसी क्रम में बेगूसराय सीट से भाकपा के उम्मीदवार कन्हैया कुमार के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) ने प्रचार अभियान की कमान संभाली. उन्होंने कन्हैया कुमार के लिए प्रचार करते हुए उन्हें एक नया नाम भी दिया. स्वरा भास्कर ने (Swara Bhaskar)कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) को यह नाम उनके नामांकन भरने के बाद की गई चुनावी सभा के दौरान दिया. दरअसल, हुआ कुछ यूं कि स्वरा भास्कर कन्हैया कुमार के लिए चुनावी सभा को संबोधित कर रही थी, इसी दौरान उन्होंने कन्हैया कुमार को जिया हो बिहार के लाला.. कहकर संबोधित किया. साथ ही उन्होंने (Swara Bhaskar) उनके जीत की कामना भी की. स्वरा भास्कर ने कहा कि कन्हैया (Kanhaiya Kumar) मैं बस आपको इतना बोलना चाहती हूं कि जिया हो बिहार के लाला..जय हिंद, जय भीम, लाल सलाम. ध्यान हो कि कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) ने मंगलवार को अपना नामांकन भरा था. इस दौरान उनके दोस्त जिग्नेश मेवानी भी मौजूद थे.

गौरतलब है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) मंगलवार को अपने जन्मदिन पर बेगूसराय में नजर आईं. जहां उन्होंने बेगूसराय (Begusarai) से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के उम्मीदवार कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) के लिए प्रचार किया. कन्हैया के बेगूसराय लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करने के समय स्वरा (Kanhaiya Kumar)उनके साथ रहना चाहती थीं. स्वरा (Swara Bhaskar) ने एक बयान में कहा, "यह जन्मदिन मनाने का एक असामान्य तरीका है. लेकिन, कन्हैया (Kanhaiya Kumar) एक दोस्त हैं और मुझे लगता है कि वह हम सभी की ओर से एक महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ रहे हैं. अगर वह जीतते हैं तो यह भारतीय लोकतंत्र की जीत होगी.

Spent my birthday campaigning for the dynamic @kanhaiyakumar in #Begusarai Has been one of the most humbling & exhilarating experiences I've ever had! Indian electoral democracy is a giant to be amazed at! #thoughts#LokSabha2019pic.twitter.com/mpd49qEDc3