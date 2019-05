वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे BSF से बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव का नामांकन रद्द हो गया है. चुनाव आयोग ने पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ रहे तेज बहादुर यादव ने नामांकन को रद्द कर दिया है. नामांकन रद्द होने के बाद तेज बहादुर यादव ने कहा कि नामांकन को गलत तरीके से रद्द कर दिया गया है. उन्होंंने कहा कि मैंने सारे सबूत दिए थे. मगर तानाशाही तरीके से मेरा नामांकन रद्द कर दिया गया है.

नामांकन रद्द होने पर तेज बहादुर यादव ने कहा कि चुनाव आयोग से मैंने कहा था कि मैं अंबानी नहीं हूं कि इतने कम समय में सूचना ले आउं. आगे तेज बहादुर यादव ने कहा कि कल शाम 6.15 बजे चुनाव आयोग ने साक्ष्य देने को कहा था. हमने साक्ष्य तैयार कर लिए फिर भी मेरा नामांकन खारिज कर दिया गया. मैं चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाउंगा.

Samajwadi Party MP candidate from Varanasi, Tej Bahadur Yadav: My nomination has been rejected wrongly. I was asked to produce the evidence at 6.15pm yesterday, we produced the evidence, still my nomination was rejected. We will go to the Supreme Court. pic.twitter.com/MF05gNoLJq