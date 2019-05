तेजबहादुर का नया वीडियो : किसे मिल रहा फायदा, पीएम मोदी को या बर्खास्त सिपाही को!

बीएसएफ से बर्खास्त जवान तेजबहादुर (Tejbahadur) जबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के खिलाफ चुनाव लड़ने वाराणसी (Varanasi) आए हैं तब से वे लगातार किसी न किसी वजह से सुर्ख़ियों में बने हुए हैं. हालांकि जब वे निर्दलीय प्रचार कर रहे थे तब अपने नोट और वोट के तरीके से लोगों का ध्यान खींच रहे थे और विवादों में भी नहीं थे लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) ने उनके कंधे पर हाथ रखा वैसे ही वे एक के बाद एक मुसीबतों में घिरते जा रहे हैं. पहले उनके नामांकन को लेकर विवाद, फिर उसके खारिज होने का विवाद, फिर उनका सपा के प्रत्याशी के प्रचार का ऐलान करने के बाद एक और ताजा विवाद. अब दो साल पुराना शराब पीते हुए उनका वीजुअल आया है जिससे उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है. ताजा विवाद का विषय बने इस पुराने वीडियो में कहा जा रहा है कि 50 करोड़ में पीएम को खत्म कर सकते हैं.

वायरल हो रहे इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी (BJP) के लोग भी इसका जवाब देने के लिए सामने आ गए बीजेपी के पीवीएल नरसिम्हा राव ने ट्वीट कर इस पर अपनी कमेंट किया.

GVL Narasimha Rao, BJP: Stunned by statements of SP candidate,Tej Bahadur Yadav.He was drafted by SP from Varanasi,his candidature has been nullified for various reasons.We can see on TV how he's telling a group that he's willing to hatch a plot to assassinate PM Modi for Rs50 cr pic.twitter.com/kmVEMg9HPd