'लालू यादव के खाने में जहर?' सुशील मोदी ने परिवार पर जताया शक, तेजस्वी यादव बोले- कुछ तो शर्म करो सृजन चोर

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) के तीसरे चरण का मतदान मंगलवार को देशभर के 117 सीटों पर किया जा रहा है. चुनाव को लेकर बिहार में राजनीति काफी गरमाई हुई है. बीजेपी (BJP) नेता सुशील कुमार मोदी (Sushil Kumar Modi) ने रविवार को एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के मुखिया लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) के परिवार का सदस्य भी खाने में जहर मिला सकता है. इस ट्वीट के बाद लालू के बेटे तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने मंगलवार की सुबह-सुबह करारा जवाब दिया. उन्होंने सुशील कुमार मोदी (Sushil Kumar Modi) के बयान पर पलटवार करते हुए जोरदार हमला बोला.

I agree with Rabri's apprehension that @laluprasadrjd food may be poisoned but not by govt but by any family member becose of feud in family.Govt shud stop food from outside & only jail food with proper check be given. — Chowkidar Sushil Kumar Modi (@SushilModi) April 21, 2019

सुशील कुमार मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, 'मैं राबड़ी के आशंका से सहमत हूं कि लालू प्रसाद यादव के भोजन में जहर हो सकता है, लेकिन सरकार द्वारा नहीं, बल्कि परिवार में झगड़े के कारण परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा. सरकार को बाहर से आने वाले खाने को रोकना चाहिए और उचित जांच के साथ ही जेल का भोजन दें.' इस ट्वीट के बार तेजस्वी यादव आग बबूला हो गए और उन्होंने उल्टा उनके परिवार पर ही सवाल उठा दिया. तेजस्वी ने पहले तो उन्हें सृजन चोर कहकर बुलाया, फिर उनकी बहन भी संपत्ति के मामले में घसीटा.

Have Shame Srijan Chor! Eyes see what mind wants to see!Perhaps you are talking out of ur own bitterly fought family feud experience! May be your clan carries the tradition of poisoning own parents! How you and your sister washed the dirty linen in the public merely for property! https://t.co/8LBw8IPKOD — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) April 23, 2019

It's your Sanghi culture to poison parents for worldly benefits. You are Lalu-phobic and this phobia has engulfed you so much that you have completely lost all your mental balance and sense of ethics! Your presence in Bihar's political scene is curse for the people of Bihar https://t.co/8LBw8IPKOD — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) April 23, 2019

तेजस्वी यादव ने लिखा, 'कुछ तो शर्म करो सृजन चोर! जो दिमाग देखना चाहता है वहीं आंख देखती है! शायद आप खुद के पारिवारिक झगड़े के अनुभव की बात कर रहे हैं. हो सकता है अपने माता-पिता को जहर देने की आपके परिवार की परंपरा रही है. संपत्ति के लिए आपके और आपकी बहन के बीच जो विवाद है जनता जानती हैं.' तेजस्वी ने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने इसे संघी प्रथा बताई.

तेजस्वी ने एक अन्य ट्वीट में लिखा, 'सांसारिक लाभ के लिए अपने माता-पिता तक को जहर देने की आपकी संघी प्रथा है. आपको लालू-फोबिया है और इस फोबिया ने आपको इतना घेर लिया है कि आप अपने मानसिक संतुलन और नैतिकता की भावना को पूरी तरह से खो चुके हैं. बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में आपकी उपस्थिति बिहार के लोगों के लिए अभिशाप है.' तेजस्वी के इस ट्वीट के बाद सुशील कुमार मोदी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया.

बता दें, दो दिन पहले राबड़ी देवी कहा था कि ''भाजपा सरकार लालूजी को अस्पताल में जहर देकर मारना चाहती है. अगर केंद्र सरकार, बिहार और झारखंड की राज्य सरकारें उन्हें मारना चाहती हैं, लालू प्रसाद के पूरे परिवार को मारना चाहती हैं, वे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उनकी तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.''

