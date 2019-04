बिहार दौरे पर जा रहे PM मोदी को तेजस्वी ने याद दिलाया वादा, 2014 का VIDEO शेयर कर दिखाया 'आईना'

लोकसभा चुनाव 2019 यानी मिशन 2019 की तैयारियों में ज़ोर-शोर से जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में होंगे. बिहार में पीएम मोदी जमुई और गया में एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे. पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए भले ही एनडीए के नेता और बीजेपी कार्यकर्ता पलक-पांवड़े बिछाए हुए हैं, मगर तेजस्वी यादव ने उनका स्वागत उन्हें उनके पुराने वादों को याद दिलाकर किया है. बता दें कि पीएम मोदी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मंच पर होंगे. लोकसभा चुनाव के एलान के बाद यह पीएम का पहला बिहार दौरा है. बिहार से पहले पीएम ओडिशा में होंगे.

पीएम मोदी के बिहार दौरे से पहले राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया और पीएम मोदी का पुराना वीडियो साझा कर उन्हें उन वादों को याद दिलाया है, जो 2014 के चुनाव के समय उन्होंने बिहार में रैली के दौरान बिहार के लिए किया था. तेजस्वी ने अपने ट्वीट के जरिए पीएम मोदी को पिछले चुनाव में 10 मार्च 2014 को पूर्णिया में बिहार और बिहारियों के लिए किए गये वादों को याद दिलाया. उस दौरान पीएम मोदी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज देने का वादा किया था.

Dear PM @narendramodi Ji,



Just reminding what you had promised to Bihar & Bihari's on 10-03-2014 in Purnea. You promised to give Bihar-



* Special Status

* Special Package

* Special Attention



Before visiting Bihar & to befool Bihari's again first see the MIRROR & answer thyself pic.twitter.com/pNj0lAAHS1