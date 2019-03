तेजस्वी यादव भी बने कांग्रेस के स्टार प्रचारक, LIST में सोनिया, राहुल गांधी सहित 40 नाम

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) के लिए कांग्रेस (Congress) ने रविवार उत्तर प्रदेश के पहले और दूसरे दौर के चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की. कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में राजद नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) का भी नाम है. बता दें कि कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi), कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi), पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (Manmohan Singh), वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi), ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज बब्बर, गुलाम नबी आजाद, अशोक गहलोत, कैप्टन अमरिंदर सिंह, कमलनाथ, शीला दीक्षित, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मीरा कुमार, सचिन पायलट, हरीश रावत, नवजोत सिंह सिद्धू, मोहम्मद अजहरुद्दीन, आरपीएन सिंह, जतिन प्रसाद और राजीव शुक्ला सहित 40 नाम हैं.

बता दें कि इससे पहले समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) ने भी अपने स्टार प्रचारकों (SP Star Campaigner) की नई लिस्ट जारी की थी. इस लिस्ट में मुलायम सिंह यादव का नाम भी शामिल किया गया है. बता दें कि सुबह सपा की ओर से 40 स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की गई थी, उसमें पहले नंबर पर अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) का नाम था, और उस लिस्ट में मुलायम सिंह यादव (Mulayam Singh Yadav) को जगह नहीं दी गई थी.

Samajwadi Party releases its list of star campaigners for second phase of elections; Mulayam Singh Yadav's name included in the second list which was missing in the first list. #LokSabhaElections2019pic.twitter.com/nFwx2b6GzY