लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को झटका, TMC सांसद सौमित्र खान ने थामा भाजपा का दामन

आम चुनावों (Lok Sabha Election 2019) से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) को झटका देते हुए तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद सौमित्र खान (Soumitra Khan) बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो गए. सौमित्र खान के भगवा पार्टी में शामिल होने की घोषणा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में की गई. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेद्र प्रधान व पश्चिम बंगाल के नेता मुकुल रॉय भी मौजूद थे.

TMC Lok Sabha MP Soumitra Khan joins Bharatiya Janata Party (BJP) in Delhi. Union Minister Dharmendra Pradhan and West Bengal BJP leader Mukul Roy also present. pic.twitter.com/IDsBgB6IhF