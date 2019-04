BJP के लिए चुनाव प्रचार कर 'फंसे' द ग्रेट खली, टीएमसी ने चुनाव आयोग से की यह शिकायत

लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी के लिए प्रचार करना द ग्रेट खली को महंगा पड़ सकता है. पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए रेसलर द ग्रेट खली के प्रचार पर टीएमसी सवाल उठाया है. टीएमसी ने चुनाव आयोग से पत्र लिखकर द ग्रेट खली की शिकायत की है और उनके ऊपर भारतीय वोटर्स को प्रभावित करने का भी आरोप लगाया है. बता दें कि 26 अप्रैल को जाधवपुर में खली ने बीजेपी के कैंडिडेट अनुपम हाजरा के लिए प्रचार में किया था.

TMC writes to Election Commission of India over wrestler The Great Khali campaigning for BJP's Jadavpur MP candidate,Anupam Hazra on April 26. The letter states, 'He(Khali) holds US citizenship, therefore,a foreigner shouldn't be allowed to influence the minds of Indian electors' pic.twitter.com/DIOKzVjkcu