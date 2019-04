ममता दीदी के 40 विधायकों के संपर्क में होने के पीएम मोदी के दावों पर TMC का पलटवार, कहा- आपके साथ तो हमारा पार्षद भी नहीं..

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 40 विधायकों के बीजेपी के संपर्क में होने के पीएम मोदी (PM Modi) के दावे को टीएमसी के नेता डेरेक ओ ब्रॉयन (Derek O'Brien) ने सिरे से खारिज कर दिया है. उन्होंने (Derek O'Brien) कहा कि एक्सपायरी बाबू पीएम (PM Modi) इतना समझ लें कि उनके साथ टीएमसी (TMC) का एक पार्षद तक नहीं जाएगा. उन्होंने इस बाबत एक ट्वीट भी किया. उन्होंने (Derek O'Brien) लिखा कि एक्सपायरी बाबू पीएम यह बात साफ तौर पर समझ लें कि उनके साथ कोई नहीं जाएगा. यहां तक कि एक पार्षद भी नहीं. क्या और चुनाव प्रचार कर रहे हैं या विधायकों की खरीद-फरोख्त! आपकी एक्सपायरी डेट अब करीब है. आज हम आपके खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत कर रहे हैं. साथ ही आप पर विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश का आरोप भी लगा रहे हैं.

Expiry Babu PM , let's get this straight. Nobody will go with you. Not even one councillor. Are you election campaigning or horse trading! Your expiry date is near. Today, we are complaining to the Election Commission. Charging you with horse trading #LokSabhaElection2019