EVM पर बोले टीटीवी दिनाकरन- हमारे समर्थकों ने हमें वोट दिए लेकिन वो मिले ही नहीं, चुनाव आयोग बताए ऐसा कैसे हुआ

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) के नतीजे आने के बाद विपक्षी दल ईवीएम पर सवाल उठाने लगे हैं. पहले बसपा प्रमुख मायावती (Mayawati) ने सवाल खड़े करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को विपक्षी दलों की मांग पर विचार करना चाहिए. अब एएमएमके के टीटीवी दिनाकरन ने ईवीएम (EVM) को लेकर निशाना साधा है, हालांकि, उन्होंने ईवीएम का नाम नहीं लिया है. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक उन्होंने कहा, 'यह बहुत अजीब बात है कि हमारे कई समर्थकों ने हमारी पार्टी को वोट दिया था, लेकिन उनके वोट पंजीकृत नहीं हुए, ऐसे उदाहरण हैं जहां हमारी पार्टी के लिए कोई वोट नहीं डाला गया. यह कैसे संभव हो सकता है? चुनाव आयोग को स्पष्ट करना होगा. मैं अदालत में नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है.'

साथ ही उन्होंने कहा, 'हम बूथों की जानकारी इकट्ठी एकत्र कर रहे हैं और इसके बाद चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करेंगे.'

बता दें, बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने चुनाव परिणाम आने के बाद ईवीएम को लेकर हमला बोलते हुये कहा था कि जनता का विश्वास इससे हट गया है. उन्होंने कहा कि गठबंधन ने जो सीटें उप्र में जीती हैं वहां इन लोगों ने ईवीएम में गड़बड़ी नहीं कराई ताकि जनता को शक न हो. साथ ही उन्होंने कहा कि गठबंधन की पार्टियों बसपा, सपा और रालोद के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं ने पूरे तन-मन-धन से मेहनत और लगन से लगातार काम किया है. सभी का आभार प्रकट करती हूं खासकर सपा के प्रमुख अखिलेश यादव, रालोद के अजित सिंह ने अपनी पूरी ईमानदारी से काम किया है.

