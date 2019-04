उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पीएम मोदी की तस्वीर लगी टिकट देने पर रेलवे के दो कर्मचारी निलंबित

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पीएम मोदी की तस्वीर लगी टिकट बांटने पर रेलवे के दो कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है. एडीएम ने इस बात की जानकारी दी है. उन्होंने बताया है कि 13 अप्रैल को जब शिफ्ट बदली तो टिकट की पुरानी रोल जिसमें पीएम मोदी की तस्वीर लगी थी उसको गलती से इस्तेमाल कर लिया गया. इस मामले में दो कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया और जांच जारी है. गौरतलब है कि आचार संहिता लागू होते ही सभी सरकारी इमारतों और वस्तुओं से प्रधानमंत्री और सरकार से जुड़े नेताओं की तस्वीर हटा दी जाती है. इसी कड़ी में हाइवे में लगे बोर्डों से भी कई जगहों पर पीएम मोदी की तस्वीरें या तो हटा या फिर ढक दी गईं. आपको बता दें कि लखनऊ से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बारांबकी में एक शख्स ने रविवार को शहर के रेलवे स्टेशन पर एक टिकट खरीदा, जिस पर पीएम मोदी की तस्वीर और सरकारी योजना के विवरण मौजूद थे. टिकट के एक भाग पर प्रधानमंत्री आवास योजना का विवरण था तो दूसरे भाग पर पीएम मोदी की तस्वीर मौजूद थी.

2 Railway employees have been suspended after tickets with photo of PM Modi printed on them were issued to passengers at Barabanki railway station yesterday. ADM says, "On 13 April, when shift changes, the old roll was mistakenly used. 2 employees suspended, dept probe underway" pic.twitter.com/1fbLFbXq9X