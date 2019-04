केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने राजनीति से लिया संन्यास, राज्यसभा से देंगे इस्तीफा, अमित शाह और PM मोदी को लिखा खत

केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने चुनावी राजनीति से संन्यास लेने का फैसला किया है. उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा देने का फैसला किया है. इसके साथ ही उन्होंने अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. उनका कहना है कि उनका बेटा हिसार से टिकट चाहता है. वहीं रविवार को भाजपा की ओर से जारी उम्मीदवारों की लिस्ट में उनके बेटे बृजेंद्र सिंह का नाम भी शामिल है. बृजेंद्र सिंह को हिसार लोकसभा सीट से ही उम्मीदवार बनाया गया है. बृजेंद्र सिंह आईएएस अधिकारी हैं, वह अभी HAFED के एमडी पद पर कार्यरत हैं.

