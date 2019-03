समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी की तीसरी सूची, इन सीटों पर घोषित किये प्रत्याशी

समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए मंगलवार को प्रत्याशियों की तीसरी सूची (Samajwadi Party Third List) जारी कर दी. इस लिस्ट में दो प्रत्याशियों का नाम है. पार्टी ने हाथरस से रामजी लाल सुमन को टिकट दिया है. वहीं मिर्जापुर लोकसभा सीट से राजेंद्र एस बिंद को मैदान में उतारा है. आपको बता दें कि सपा इससे पहले दो और सूची जारी कर चुकी है. पार्टी की दूसरी सूची में तीन प्रत्याशियों का नाम शामिल था. जिसमें अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव भी शामिल थीं. वह कन्नौज से चुनाव लड़ेंगी. वहीं, पूर्वी वर्मा को खीरी से, उषा वर्मा को हरदोई से प्रत्याशी बनाया गया है.

Samajwadi Party (SP) releases a list of two candidates for the upcoming #LokSabhaElections2019. pic.twitter.com/YhclFG6d2w