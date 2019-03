जब सुषमा स्वराज ने दिया नितिन गडकरी को आशीर्वाद, सोशल मीडिया पर लोगों ने की तारीफ

बीजेपी के दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में सोमवार को चुनाव को लेकर होने जा रही बैठक में केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज और नितिन गडकरी हिस्सा लेने पहुंचे. बीजेपी के इन दो बड़े नेताओं के बीच जो कुछ हुआ वह कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है. दरअसल हुआ यह है कि पार्टी मुख्यालय जैसे ही सुषमा स्वराज पहुंची तभी पीछे से नितिन गडकरी भी आ गए. गडकरी तेज कदमों से सुषमा के पास पहुंचे और उनको झुककर प्रणाम किया. गडकरी से 6 साल वरिष्ठ सुषमा भी पीछे नही रहीं और उन्होंने बहुत सम्मान से नितिन गडकरी की सिर पर हाथ फेरते हुए उनको आशीर्वाद और पीठ भी ठोकी. यह सब कुछ कैमरे में कैद हो गया. इस वीडियो को नितिन गडकरी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है. नितिन गडकरी ने ट्विटर पर लिखा, 'धन्यवाद, सुषमाजी आपके आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए.'

Thank you @sushmaswaraj ji for your blessings and warm wishes. pic.twitter.com/wwQblvmjq8