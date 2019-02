महाराष्ट्र में बीजेपी-शिवसेना गठबंधन में शामिल नहीं किए जाने से नाराज रामदास अठावले ने की अब यह मांग...

महाराष्ट्र में बीजेपी-शिवसेना के बीच हुए गठबंधन में केंद्र की एनडीए सरकार में मंत्री रामदास अठावले (Ramdas Athawale) की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ़ इंडिया (RPI) को जगह नहीं दी गई है. बीजेपी-शिवसेना गठबंधन (BJP Shiv Sena Alliance) के बीच खुद को उपेक्षित किए जाने पर केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (RPI) के नेता रामदास अठावले ने कहा कि हम NDA के साथ ही रहेंगे. हालांकि उन्होंने कहा कि NDA के साथ रहने के लिए हमारी कुछ मांगे हैं जिनमें RPI को मुंबई के भीतर और बाहर एक-एक सीट शिवसेना और BJP से दिए जाने की मांग शामिल है... हमें दो सीटें चाहिए.'

Ramdas Athawale, Republican Party of India: We will stay with NDA, we have certain demands, including that RPI should get one seat from Shiv Sena and one from BJP- 1 in Mumbai and 1 outside Mumbai. We want two seats. pic.twitter.com/Y5rzBzD1vM