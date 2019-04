आजम खान पर क्यों लगा चुनाव आयोग का 'बैन', बेटे अब्दुल्लाह ने बताई वजह...

आजम खान (Azam Khan) पर चुनाव आयोग (Election Commission) के 72 घंटे तक प्रचार करने पर बैन लगा दिया है. इसे लेकर उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम खान (Abdullah Azam Khan) ने कहा कि बीजेपी को खुश करने के लिए आजम खान (Azam Khan) को बैन करना जरूरी था, क्योंकि योगी को भी बैन किया था तो ये न लगे की बीजेपी के खिलाफ कोई कार्रवाई कर दी. इसके अलाव उन्होंने कहा सवाल किया आपने उन्हें चुनाव प्रचार से केवल इसलिए प्रतिबंधित कर दिया क्योंकि वह मुस्लिम है? प्रतिबंध लगाने से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया था, सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था.

SP leader Abdullah Azam Khan (son of SP leader Azam Khan): You banned him from election campaigning only because he is a Muslim? No notice was given before imposition of ban, rightful procedure was not followed. pic.twitter.com/drpu1zr3SV