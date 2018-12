महाराष्ट्र के यवतमाल में भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टकराई यात्री गाड़ी, 9 की मौत, कई गंभीर रूप से घायल

महाराष्ट्र के यवतमाल में एक भीषण सड़क हादसा (Road Accident) सामने आया है. हादसा सोमवार देर रात हुई है. पुलिस (Maharashtra Police) की शुरुआती जांच में पता चला है कि इस घटना में 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं. मामले की जांच कर रहे एक पुलिस अधिकारी (Maharashtra Police) ने बताया कि हादसा (Road Accident) ट्रक और यात्रियों को लेकर जा रही एक गाड़ी के बीच टक्कर से हुआ है. पुलिस (Maharashtra Police) ने फिलहाल घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया है जबकि मृतकों के शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. सूत्रों से मिली जानकारी हादसा घने कोहरे की वजह से हुआ है. हालांकि पुलिस (Maharashtra Police) घटना के कारणों की फिलहाल जांच कर रही है. गौरतलब है कि 24 दिसंबर को एक ऐसा ही भीषण सड़क हादसा रोहतक-रेवाड़ी हाइवे पर हुआ था. इस हादसे में एक के बाद एक 50 गाड़ियां आपस में टकरा गई थी.

घटना में 8 लोगों की मौत हुई थी जबकि कई गंभीर रूप से घायल हो गए थे. मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह हादसा सुबह के समय हाइवे पर घने कोहरे की वहज से हुआ था. घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस (Haryana Police) ने सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया था. वहीं मृतकों के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज गया था. घटना की वजह से हाइवे पर करीब दो किलोमीटर का जाम लग गया था.

